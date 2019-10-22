由於市場對美、中貿易談判以及上市公司即將公布的財報感到樂觀，美股今天上揚。

道瓊工業指數攀升57.44點或0.21%，以26827.64點作收。

標準普爾指數漲升20.52點或0.69%，收在3006.72點。

科技股那斯達克指數漲73.44點或0.91%，收8162.99點。

(中央社)