由於美國商務部長羅斯對美、中貿易協議潑冷水，使市場因全球經濟趨緩恐導致需求減少的疑慮更增，國際油價今天下跌。

儘管川普總統表示，希望美、中第一階段貿易協議能在11月中期簽署，羅斯（Wilbur Ross）卻說，第一階段協議無須急於在下月敲定。

紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價下跌47美分或0.87%，來到每桶53.31美元。

倫敦北海布倫特原油12月交割價滑落34美分或0.57%，來到每桶59.08美元。

(中央社)