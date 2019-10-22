花蓮秀林鄉清晨規模3.4地震 最大震度3級 07:002019/10/22 中時電子報 林宜靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今（22日）6：18分發生芮氏規模3.4地震，地震深度22.4公里，震央位於花蓮縣政府北方37.9公里（位於花蓮縣秀林鄉）。（圖取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！據氣象局報告，今（22日）6：18發生芮氏規模3.4地震，地震深度22.4公里，震央位於花蓮縣政府北方37.9公里（位於花蓮縣秀林鄉）。 最大震度宜蘭縣、花蓮縣3級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 (中時電子報) #地震花蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 22醫奉獎得主齊聚 為高醫大慶生 02:062019/10/18 地方新聞 地震：火環帶上的臺灣 04:102019/10/18 藝文副刊 加州斷層活躍 恐引起規模8大地震 11:292019/10/18 國際 萼爾樹光 樹德科大歡慶22周年校慶 04:102019/10/20 地方新聞 6.4地震襲萬那杜外海 尚未傳出傷亡 12:092019/10/21 國際 生活熱門新聞 吃味精傷身？醫駁：有驚人好處 - 生活 奶茶放一天變這樣 封膜撕開網全吐 - 生活 她一咳嗽鬆掉！忍不住狂噴 醫師濕了 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 今晨最低溫新北16度！吳德榮曝變天時間點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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