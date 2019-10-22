地牛翻身！據氣象局報告，今（22日）6：18發生芮氏規模3.4地震，地震深度22.4公里，震央位於花蓮縣政府北方37.9公里（位於花蓮縣秀林鄉）。

最大震度宜蘭縣、花蓮縣3級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時電子報)

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