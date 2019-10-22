余天講述女兒病情忍不住痛哭。(影／取自余天臉書)

余天和李亞萍的二女兒余苑綺，上週才順利生下二寶，不過現卻傳出她直腸癌復發，癌細胞擴散到肺部和肝臟，李亞萍隨後也淚崩證實，泣不成聲問「為什麼會發生這種事？」而余天在跑活動時，也忍不住在台上爆哭，還脫口說：「我現在不管立委有沒有上都沒關係，女兒安全最重要。」

余苑綺近日才剛生下小兒子，但檢查出心臟有問題，現自己又直腸癌復發，需做人工血管和化療，接連面對挑戰，讓外界相當心疼，媽媽李亞萍也是泣不成聲，而爸爸余天21日出席「全民計程車聯誼餐會」時，也是神色悲戚，致詞時透露今天心情非常不好，本來不想出席，但已經答應了，不能不來，請大家諒解。

余天也哽咽證實女兒癌細胞從淋巴擴散到肺、肝，希望大家能幫女兒集氣，讓她度過這個難關，最後講到激動處時，還忍不住痛哭出來，更脫口「我現在不管立委有沒有當選都沒關係，女兒安全最重要。」余苑綺過去罹患直腸癌第3期，經歷12次化療後成功抗癌，現卻又復發擴散，讓家人都難以接受。

(中時電子報)