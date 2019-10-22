中視新聞

受東北風影響，氣象局指出今晨因輻射冷卻、氣溫偏低，最低溫出現在新北市雙溪、苗栗縣新竹畜牧，僅16度。氣象專家吳德榮說，今天至周四(22至24日)水氣偏少，全台為多雲時晴。周五、六(25、26日)因為東北風的水氣稍微增加，開始變天，北部、東半部局部零星降雨的機率略增，北海岸、北部山區、東北部的降雨機率較高。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至周四(22至24日)，北台灣、花東為多雲時晴，早晚涼；北海岸、北部山區及東半部山區有零星短暫降雨。中南部為晴時多雲、日夜溫差大。今日各地氣溫，北部19~28度、中部19~31度、南部20~32度、東部19~29度。

吳德榮說，周五、六(25、26日)變天，北部、東半部局部零星降雨的機率略增，仍以北海岸、北部山區及東北部機率較高；北台灣早晚偏涼。「浣熊」颱風昨晚已變性為溫帶氣旋，向東北加速，將給日本本州帶來一些降雨。中颱「博羅依」快速增強，不排除未來有增強至接近「強烈」颱風的機率。中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」顯示，「博羅依」呈現大迴轉的特徵，全程都在日本的東南方海面，與陸地有一段距離，不會侵日。

左圖：紅外線色調強化衛星雲圖顯示，「博羅依」颱風眼清淅可見。(擷自RAMMB)右圖：「博羅依」呈現大迴轉的特徵，全程都在日本的東南方海面，與陸地有一段距離，不會侵日。(翻攝自 氣象局)

(中時電子報)