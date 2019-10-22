日皇德仁登基大典「即位禮正殿之儀」22日將在皇宮正殿舉行，但天公不作美，因浣熊颱風逼近日本，22日一早便下起大雨，當德仁8點過後從住處赤坂御所赴皇宮的移動車隊中，仍搖下車窗與沿路冒雨迎接日皇的民眾點頭致意，充分展現出親民的作風。

日皇德仁的車隊從住處出發赴皇居。(翻攝自NHK新聞畫面)

德仁和皇后雅子22日上午8點過後分兩車隊出發赴皇宮，參加9時在皇宮宮中三殿舉行的「即位禮當日賢所大前之儀」、「皇靈殿神殿奉告之儀」，他們將淨身向皇室祖先和神明報告即位之事。

平成2年平成天皇，也是現在的上皇明仁夫婦在「即位禮當日賢所大前之儀」時，分別穿著白色的束帶「帛御袍」和白色的十二單「帛御服」，德仁和雅子應該也一樣，這也是自平安時代初期起至今，天皇家祭祀時穿的服裝。

日本政府這次動員了2萬6千警力，皇宮周邊、皇族車隊經過的沿路警備森嚴，警察們穿著雨衣冒雨執勤，路旁的民眾則穿雨衣、打著傘等待皇室車隊經過。

日本政府為了慶祝德仁登基，將22日訂為僅限今年的國定假日。有民眾表示，「本來想看天皇遊行，雖然因風災改到11月10日舉行，但仍想利用假日來一睹天皇的風采。」

德仁夫婦下午1時將在皇宮正殿「松之間」舉行約半小時的「即位禮正殿之儀」，由新天皇向海內外宣示即位，這是每位天皇都要經歷1次的重要儀式。包括174國代表及聯合國、歐盟(EU)代表在內，日本海內外約有2千人出席。

22日晚間還將在宮殿舉行祝賀宴「饗宴之儀」。這場即位儀式雖然簡化，但也花費160億8500萬日圓(約台幣45億9千多萬元)。

(中時電子報)