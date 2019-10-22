東北風稍微減弱，全台各地天氣逐漸恢復穩定，但中央氣象局今（22）日表示，要注意周五、周六兩天，東北風又會開始增強，北部及東半部水較又變高，會有一些降雨情形。

氣象預報員劉沛滕表示，今天東北風較沒那麼強，雨氣較少，天氣較穩定，各地都是多雲到晴的天氣，只有花東會有些零星降雨；溫度方面，日夜溫差較大，各地清晨低溫大概19至22度，算是比較低，尤其是清晨的輻射冷卻效應影響會較明顯，台南以北的空曠地區，還有北部山區，低溫都稍低，早晚要注意日夜溫差。

預報員劉沛滕提醒，白天高溫，北台灣跟宜蘭、花蓮高溫可以到達26至28度，算舒適，但早晚較涼，中南部跟台東高溫會到31至32度，日夜溫差超過10度，穿衣服要特別注意。

預報員劉沛滕表示，晴到多雲的穩定天氣大概到周四，但周五之後因東北風增強，水氣會比較多，所以周五、周六這兩天，在北部、東半部會有一些局部降雨，降雨範圍會較大，禮拜天之後水氣才會慢慢減少，周末北部、東半部要特別注意降雨的情形會比較高、日夜溫差較大。

另外，博羅依颱風，劉沛滕表示，目前是中度颱風強度，未來24小時到36小時最強情形應該會來到中颱上限，大致上往日本東方海面，影響不到日本。

(中時 )