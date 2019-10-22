余苑綺近日剛生下小兒子，就傳出直腸癌復發噩耗，除了李亞萍方淚崩證實之外，余天更在造勢場合直言：「不管立委有沒有上都沒關係，女兒安全最重要」，讓人為之鼻酸，而跟余苑綺私交頗佳的名嘴狄志偉，也在臉書驚呼：「怎麼會這樣呢」。

狄志偉表示一週前才恭喜余苑綺生下第二胎，怎知就得知此噩耗，讓他只能用「震驚」兩個字來形容，更透露余苑綺懷孕期間不能照X光，等於10個月都沒有回診，豈知幫女兒添一個弟弟卻成這種結局，讓他祈禱：「老天爺你真的要給他們余家再一次的機會好嗎，這麼好的一個女人，這麼勇敢的一個妹妹！求您了」，另外也指出余家目前整個氣壓非常低，希望所有人能幫忙集氣。

余苑綺直腸癌復發，讓余家氣氛陷入低氣壓。（圖／中時資料照）

狄志偉臉書全文。（圖／狄志偉臉書）

向來報喜不報憂的余苑綺，表示會堅強對抗病魔，這讓狄志偉聽得格外心疼，除了禱告加護病房的寶寶也要好起來之外，也向余苑綺老公喊話：「你也要堅強，你的老婆跟小孩需要你！辛苦了」。

(中時電子報)