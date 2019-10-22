自8月底以來，巴西東北部9州2100公里長的海岸線，已記錄200處地點遭不名油污浸染。專家指出，油污對海洋環境、生物和人類健康造成的損害，可能持續數十年。

巴伊亞聯邦大學（UFBA）海洋學家德維寧（Mariana Thevenin）表示，化學污染持續的時間比視覺上暗示的要長得多。

德維寧指出，最理想的情況是石油衍生物在抵達沙灘和漂入河流之前被阻擋，但如果油污已經抵達海岸，應儘快清潔，防止油污隨潮汐運動返回大海及其中所含有毒物質浸入各種沿海沉積物中。

德維寧表示，就算如此，也不能掉以輕心，因為肉眼看不見的危險可能持續隱藏多年，因為這些物質污染所有環境有機體，很容易落入食物鏈，威脅海洋生物和人體健康。

除了食物鏈的風險外，人們還直接接觸環境中的污染物，在沙灘上或海水浴中，無意中接觸油污或吸入油污釋放的有毒氣體。

巴西環保署和海軍單位聲明指出，目前東北9州已有20處地點被油污浸染，清除逾525公噸的殘留物。

巴西政府已聯繫國際油輪船東污染防治協會（ITOPF），但仍未找到油污來源。協會生物學家和技術主任強生（Richard Johnson）表示，工作小組已對大量衛星圖像樣本進行分析，儘管已盡了最大努力，目前對油污的來源仍不得而知。

巴伊亞聯邦大學化學家羅查（Sarah Rocha）指出，污染東北部海岸的原油很難清除，可以在環境中殘留多年；一旦進入濕地和珊瑚區，損害程度更嚴重，因為它不只含有劇毒，還是有機物質。

羅查表示，巴西政府擔心這場環境災害像之前亞馬遜雨林大火一樣成為國際焦點，影響國家形象和觀光旅遊業，只想低調處理，但油污已經釀成公共衛生問題，威脅前往沙灘工作或娛樂的人們的健康。

面對大量有毒物質污染海洋、沙灘、河流和溼地，而巴西政府防治不力，東北部沿海居民只能自行組成志工團隊，戴上手套，拿把鏟子清除油污。

換句話說，為了減少未來的污染，民眾得先碰觸污染物質，然後長時間保持警覺，並責成政府機關定期監測沙灘，對魚貝類樣本進行化驗分析。

(中央社)