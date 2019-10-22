蔡政府拒絕港女命案主嫌陳同佳來台投案，引來多方批評，前副總統呂秀蓮更批蔡每次對外展現她是民主巨人，嫌犯願來台接受法律制裁卻又懦弱，自己要放棄司法主權。資深媒體人李艷秋也認為，蔡英文政府因為無能、恐共以及選舉至上，不能給受害者及她的家人要的正義，「反送中讓蔡英文撿到槍，但是...炸膛了！」

李艷秋在臉書指出，蔡英文在香港「反送中」運動中撿到槍，彰顯她最能顧主權的形象，民調高升。未料，反送中運動的源頭，在台殺人的嫌犯陳同佳願意返台投案，接受台灣司法審理，卻遭蔡政府拒絕入境，理由是「時機敏感，殺人犯是被自首，有陰謀，港府政治考量」，她諷刺表示，什麼顧主權、護台灣、司法管轄、人權正義，立馬消風，全都成為可笑的謊言。

李艷秋也認為，「反送台」像顯影劑般，讓蔡政府的幾個面向現形。包括一、蔡政府強烈恐共，因為恐懼，只能封門逃避，不敢正面迎敵。二、蔡政府毫無能力處理兩岸事務，面對老共出招，口袋裡沒有劇本，各單位束手無策，陳同佳萬一帶來衝擊和風險，蔡政府是沒有能力應對解決的。三、蔡政府對台灣民主法治毫無信心，一個殺人犯就可以摧毀司法，矮化國格。四、蔡總統如果心中確實有中華民國，此刻應該說：本案將依中華民國法律依法審理，這句話不敢說，代表最近掛在嘴邊說中華民國，都是練肖話。五、反送中的政治能量大補，蔡英文希望這場運動能持續，在選舉中發揮最大效果，所以任何可能有助於港府收拾局面的作為，一概拒絕。

「撿槍、撿彈、就是不撿殺人犯」。李艷秋感嘆表示，對受害者及她的家人，台灣應該說抱歉，不能給受害者及她的家人要的正義，因為蔡英文政府無能、恐共以及選舉至上。「反送中讓蔡英文撿到槍，但是...炸膛了！」

(中時電子報)