日本今天下午1點將舉行日皇德仁「即位禮正殿之儀」，向國內外正式宣告他已即位。這次即位儀式距上次上皇明仁即位大約已30年，各國冠蓋雲集東京。

日皇德仁今日將舉行登基大典「即位禮正殿之儀」。

綜合外電報導，這次出席觀禮的日本各界代表和國外元首等共約2000人，其中8成是日本皇族、前皇族人士、日本首相安倍晉三等政府行政、立法、司法三權首長，還有地方政府代表等政界人士。

日本各界也都有代表性人士受邀，如職棒界的軟銀隊球團會長王貞治、日本奧林匹克委員會（JOC）主席山下泰裕等，還有94歲的1973年諾貝爾物理學獎得主江崎玲於奈、81歲的2001年化學獎得主野依良治。

而國外貴賓則有代表175個國家或地區、聯合國、歐洲聯盟等的元首、王族、祝賀使節等，共約400人。由於和日本建交的國家增加，因此參加令和即位禮的國家數，比上次平成即位禮多了16國。

代表美國出席的是第一位亞裔美籍部長、聯邦運輸部長趙小蘭，而中國大陸則由國家副主席王岐山參加，至於韓國則派出「知日派」總理李洛淵觀禮。至於與日本皇室有深交的英國王室，也派出威爾斯親王查爾斯王子出席。

不過，由於今年第20號颱風「浣熊」正朝本州島方向行進，可能從21日到23日會雨洗西日本地方到東北地方，除了可能影響受颱風哈吉貝重創的災區，也可能影響「即位禮正殿之儀」。

「即位禮正殿之儀」將於日本時間下午1時舉行，德仁將登上皇居宮殿「松之間」的「高御座」，在國外元首和各國代表面前致詞，並宣告即位。

30年前明仁舉行即位禮時， 「饗宴之儀」曾連續4天內舉行7次，日本政府這次因考量到德仁與雅子的負擔，不再連續舉行，而受邀賓客也減少為約2600人。

繼第一場「饗宴之儀」後，另3場分別預定在25日，29日與31日舉行。此外，由於受哈吉貝颱風日前重創日本影響，原訂下午在「即位禮正殿之儀」後舉行的即位遊行「祝賀御列之儀」，已延後到11月10日舉行。

(中時電子報)