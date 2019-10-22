高雄市長韓國瑜日前正式宣布將請假，全力投入2020總統大選，引發外界議論，但資深媒體人唐湘龍認為，韓國瑜假後，他覺得韓國瑜的感覺不一樣，就是去年的韓國瑜回來了！唐更提醒民進黨，因為他認為民進黨現在對韓國瑜的態度，有點像去年8月以前，覺得韓國瑜贏是不可能的事，那個感覺如果再持續下去，民進黨會受傷的！

唐湘龍在政論節目《少康戰情室》上表示，自從韓國瑜請假後，他覺得韓國瑜的感覺不一樣，就是去年的韓國瑜回來了！他說韓國瑜是一隻雞，蔡英文也是一隻雞，韓國瑜是一隻土雞，但蔡英文是一隻飼料雞，是關在籠子裡面；韓國瑜如果把他關在籠子裡面，關在高雄市裡面，韓很快就奄奄一息！可是現在那隻放山雞回來了，大家可以看韓這幾天就是放山雞的樣子，韓也不再擔心失言的問題！

唐湘龍更表示，禮拜六的造勢讓他非常訝異，因為一般人對於台南的水萍塭並沒很清楚，但台南人知道，水萍塭是319槍擊案發生的地方，那個地方過去連一個藍營的地方政治人物都不敢在那辦活動，那個地方是被詛咒過的！是民進黨才能去的！而且那個地方綠到出汁，韓國瑜在那個地方辦活動，竟然會滿出來！雖然場子裡有人丟雞蛋，沒有丟中韓國瑜，但他認為丟中會更好！

唐湘龍更指出，韓國瑜從放假後，他就覺得地方上面那些味道，慢慢出來了。韓國瑜如果持續這樣子，打個80天，最後還很難說，他要提醒民進黨，因為他認為民進黨現在對韓國瑜的態度，有點像去年8月以前，覺得韓國瑜贏是不可能的事，那個感覺如果再持續下去，民進黨會受傷的！

(中時電子報)