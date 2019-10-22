太空人先發投手寇爾。（美聯社資料照）

今年太空人與國民的世界大賽是一場強投對決，雙方陣中前三號先發都是全聯盟自責分率排名前20位的投手，前一次有這種情況是在1945年世界大賽。當年大聯盟只有16隊，今日已擴充到30隊。換言之，太空人與國民這6位投手擺到別隊都有資格成為王牌。

太空人：韋藍德(Justin Verlander)、寇爾(Gerrit Cole)、葛倫基(Zack Greinke)。

國民：薛爾瑟(Max Scherzer)、史崔斯柏格(Stephen Strasburg)、柯賓(Patrick Corbin)。

兩軍投手加起來有6座賽揚獎(薛爾瑟3座, 葛倫基1座, 韋藍德今年可拿第2座)，可說是名人堂級對決。國民第4號先發桑契斯(Anibal Sanchez)也表現優異，今年季後賽累積12.2局失1分，如果打到關鍵時刻，國民還比對手多出一員大將。

薛爾瑟、韋藍德、桑契斯曾共同效力老虎隊，他們2012年「一人一場」聯手橫掃洋基闖進世界大賽，讓生猛的洋基4場只打6分。但是世界大賽碰上先發和牛棚更強悍的巨人，老虎反過來遭到巨人橫掃，也是4場僅得6分。

今年最後的勝負全看給這幾位頂尖投手的表現了，世界大賽首戰將由太空人寇爾先發對戰國民薛爾瑟，於23日上午8時開打。

(中時電子報)