「哪些東西是你工作賺錢後還是覺得很貴的東西呢？」一名網友在PTT上發問，他指出就像是Subway的潛艇堡，「12吋+餅乾+飲料就要200元左右」除了健康養生，根本貴又吃不飽，「同樣的價錢我有更多更好的選擇」，好奇大家就算賺錢了，有什麼東西到現在還是覺得很貴啊？

對此，網友們留言中出現最多的是這三樣：iphone、星巴克、速食店！「iPhone +1 現在越來越貴」、「一台哀鳳跟一台電腦一樣貴，電腦至少都五年起跳，哪裡壞換哪，哀鳳看身邊朋友沒用幾年就手癢想換了」、「買iphone都盤子」。

以及星巴克「真佩服某些只有2萬多收入的人有那種心臟可以每天喝」、「星巴克則是不知在貴什麼，比它便宜又好喝的咖啡一堆」、「星巴克CP值低到覺得買了有點奢侈的程度」、「星巴克，真心覺得一天一杯的人是盤仔」。

最後就是速食店，像是摩斯漢堡、麥當勞等，「摩斯吧，真的超少吃不飽」、「魔斯，從以前到現在一直又貴又吃不飽一個飲料加一個漢堡就超過一百了，盤仔才會去買！」、「麥當勞，小時候貴，有一陣子便宜，現在又貴」，不禁讓人不勝唏噓。

(中時電子報)