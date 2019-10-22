宣布要連署參選總統的前槍擊要犯藍信祺宣，因遭人檢舉在中山南路的連署攤位，懸掛「殺，蔡英文」布條，涉觸犯恐嚇危害安全、恐嚇公眾罪遭移送法辦，遭檢諭令5萬元交保。實際上藍信祺嗆聲要殺總統已經不是第一次，在81不但揚言火攻總統府，85年時，他也曾嗆炸李連總部而遭送辦，多年來背負20多項前科。

遭警方開槍緝獲的﹁維安要犯﹂藍信祺，早在17歲時，就犯下當年震驚社會的虎山雙屍命案，隨後又鋸斷鐵窗柵欄，逃出少年觀護所。81年他假釋出獄，因涉及槍械走私，在信義計劃區引爆大批瓦斯桶洩忿，並揚言要﹁火攻總統府﹂，因而引起情治單位的高度重視，1994年前佈下天羅地網將他緝獲，以內亂等罪嫌移送。在警方眼中，藍信祺是一名極度﹁危險分子﹂。

自稱世界台灣皇帝的藍信祺今天在中山南路連署參選總統帳篷旁貼出布條遭警以恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪移送法辦。（翻攝自市議員梁文傑臉書／李文正台北傳真）

藍信祺16歲時就因犯下竊盜案遭移送，後來他懷疑是2名同學出賣他，因而與同夥將他們誘往北市信義區虎山上，以魚槍射殺滅口。由於藍信祺擅於以假身份掩藏行蹤，成為唯一的在逃者，他雖因入監探視同夥時被識破逮捕，不到1年又以偷來的工具，鋸斷鐵窗越獄。75年間，他在台南安平海邊被查獲，判刑19年，減至13年。

藍信祺於80年假釋出獄，開始出現反社會心理，到處向人揚言要改革社會。81年8月，他因進口6400支空氣槍被警方查獲，被依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦並裁處拘役80天。藍信祺不滿警方之偵辦，隔年5月，兩度在信義計劃區的草叢空地以汽油引爆瓦斯桶，第1次因引線潮濕未引爆，第二次則將裝載瓦斯桶的廂型車炸燬。

警方隨後在現場找到大量反社會的字條和錄影帶，其中談及他將發起內戰，並會在雙十國慶炸掉總統府；幾天後，藍信祺駕駛一輛載有瓦斯桶、汽油、火藥的廂型車，在南港被保大迅雷中隊查獲，藍信祺當場棄車逃逸。

經過三個月的逃亡，藍信祺在國安局及警方聯手追緝下落網，其間他更曾潛入林口戶政事務所，竊得七百張空白身分證，並偽造證件逃避查緝。警方將他依叛亂等罪嫌移送，檢方改以公共危險罪嫌起訴，隨後因精神異常交保獲釋，再度失去行蹤。近年來只要逢總統選舉，藍信祺就會以激烈的言論「參一腳」，也成為另類的選舉人物。

(中時電子報)