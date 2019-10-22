宣布要連署參選總統的前槍擊要犯藍信祺宣，因遭人檢舉在中山南路的連署攤位，懸掛「殺，蔡英文」布條，涉觸犯恐嚇危害安全、恐嚇公眾罪遭移送法辦，遭檢諭令5萬元交保。實際上藍信祺嗆聲要殺總統已經不是第一次，在81不但揚言火攻總統府，85年時，他也曾嗆炸李連總部而遭送辦，多年來背負20多項前科。
遭警方開槍緝獲的﹁維安要犯﹂藍信祺，早在17歲時，就犯下當年震驚社會的虎山雙屍命案，隨後又鋸斷鐵窗柵欄，逃出少年觀護所。81年他假釋出獄，因涉及槍械走私，在信義計劃區引爆大批瓦斯桶洩忿，並揚言要﹁火攻總統府﹂，因而引起情治單位的高度重視，1994年前佈下天羅地網將他緝獲，以內亂等罪嫌移送。在警方眼中，藍信祺是一名極度﹁危險分子﹂。
藍信祺16歲時就因犯下竊盜案遭移送，後來他懷疑是2名同學出賣他，因而與同夥將他們誘往北市信義區虎山上，以魚槍射殺滅口。由於藍信祺擅於以假身份掩藏行蹤，成為唯一的在逃者，他雖因入監探視同夥時被識破逮捕，不到1年又以偷來的工具，鋸斷鐵窗越獄。75年間，他在台南安平海邊被查獲，判刑19年，減至13年。
藍信祺於80年假釋出獄，開始出現反社會心理，到處向人揚言要改革社會。81年8月，他因進口6400支空氣槍被警方查獲，被依槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦並裁處拘役80天。藍信祺不滿警方之偵辦，隔年5月，兩度在信義計劃區的草叢空地以汽油引爆瓦斯桶，第1次因引線潮濕未引爆，第二次則將裝載瓦斯桶的廂型車炸燬。
警方隨後在現場找到大量反社會的字條和錄影帶，其中談及他將發起內戰，並會在雙十國慶炸掉總統府；幾天後，藍信祺駕駛一輛載有瓦斯桶、汽油、火藥的廂型車，在南港被保大迅雷中隊查獲，藍信祺當場棄車逃逸。
經過三個月的逃亡，藍信祺在國安局及警方聯手追緝下落網，其間他更曾潛入林口戶政事務所，竊得七百張空白身分證，並偽造證件逃避查緝。警方將他依叛亂等罪嫌移送，檢方改以公共危險罪嫌起訴，隨後因精神異常交保獲釋，再度失去行蹤。近年來只要逢總統選舉，藍信祺就會以激烈的言論「參一腳」，也成為另類的選舉人物。
(中時電子報)
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