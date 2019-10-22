第7屆世界麵包大賽21日進行第2天賽事，台灣、瑞士和韓國等8隊出賽。不少旅法國人響應號召，手持中華民國國旗進場為選手加油打氣，用行動力挺台灣隊向世界冠軍三連霸邁進。

比賽21日上午5時開賽，選手無不卯足全力準備。9時場館開放觀眾，近20位台灣民眾因看到新聞，決定手持國旗親至現場為選手加油，表達情況越是艱困，越要團結的決心。

曾獲2017世界麵包大賽冠軍、2018歐洲麵包大展（Europain）「藝術麵包」冠軍的王鵬傑今年仍為帶隊教練，帶領烘焙師傅游東運及助手許育晨，與其他國家隊伍一較高下。

看到許多台灣人到場支持，王鵬傑接受中央通訊社記者訪問時表示：「過去6年來，每一次參加幾乎都不會有台灣民眾到場支持。歐洲國家跟日本動輒會有50、60人加油團，甚至連中國隊的加油團這幾年聲勢也越來越浩大。不過，這次有很多人來，對選手而言這是很感動的，讓我們不再覺得寂寞。」

雖然會場上部分布置保留了國旗，並未撤下，但台灣選手制服上的國旗卻已被中華奧會會旗貼紙蓋上。台灣烘焙師傅因這幾年優異的表現，贏得各國選手尊敬，也因此許多參賽選手向王鵬傑詢問貼紙原由、表達關切。

今年日本隊教練安倍?三（Abe Ryuzo)，也是2013年王鵬傑當年麵包大賽的對手，一樣前來關切。聽聞翻譯解釋後，竟難過的哭了，為台灣選手的處境打抱不平。

儘管如此，王鵬傑表示主辦單位真的說到做到。在他賽前的建議與溝通下，主辦單位今年遵循世界盃西點賽模式，21日隊伍出場時，一律沒有揮舞國旗，一視同仁。但22日頒獎典禮情況會如何，尚不可知。

僑民團體「法西台法之家」在前一晚看到新聞後特地在群組內組織動員，一起到現場聲援台灣隊。旅法10餘年的林佳薈與羅婉齡受訪時表示：「台灣地位特殊，同胞的確更應該相互支持。我們長年旅居在外，很知道在國際場合中會碰到的困難。」

另一位台灣旅法麵包師傅邱御也前來離巴黎約400公里遠的南特現場觀賽，除了專業上的熱忱外，更為了親自傳達對台灣選手的支持。

主辦單位麵包大使協會（Ambassadeurs du Pain）臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ambassadeursdupain/）一支2分多鐘的直播影片，簡短介紹21日出賽的隊伍，且以「我們的朋友，台灣」介紹台灣隊。法國隊則在另一支臉書影片專訪中特別提到連兩年奪冠的台灣，是法國傳統麵包大國的勁敵。

對於尋求三連霸的壓力，王鵬傑表示，名次並非目標，更重要的是選手在過程中有盡力做到最好，讓作品真正感動大家。

22日將由地主國法國、日本、中國等隊伍出賽。22日法國時間下午5時30分（台灣時間下午11時30分）將舉行閉幕與頒獎典禮，頒獎典禮直播可關注上述粉絲專頁。

(中央社)