越演越烈的黎巴嫩反政府示威方式很另類，有人把週末夜的舞池搬上街，也有新人來不及脫下禮服就加入，兒童洗腦歌「鯊魚寶寶」儼然成為主打歌，讓人以為是嘉年華會場景。

從北部城市的黎波里（Tripoli）到南方濱海小鎮泰爾（Tyre）、從首都貝魯特到東部巴貝克村（Baalbek），黎巴嫩人從17日晚間開始以即興音樂會，甚至結婚慶祝等方式持續抗爭。

推特用戶@GaelleSayegh上傳影片顯示，即使對政府表達不滿，的黎波里的抗議人士完全不想犧牲週六夜晚。DJ把混音器搬上高樓陽台，用擴音器放送快節奏舞曲，高樓下方數以百計示威群眾打開手機手電筒搖擺身體熱舞嗨翻天。

政府無視於早就「貴森森」的電信費，作出就連透過通訊軟體WhatsApp通話都得課稅相當於每天0.2美元（約新台幣6元）的決定，引爆民眾怒火。儘管政府立刻讓步撤回提案，卻無法讓人民息怒，連日來上街示威的群眾有增無減，他們要求整個政界全面滾蛋。

除了把舞池搬上街頭之外，還有盛裝的新人上街讓抗議群眾見證愛情。@RanaHarbi上傳推特的照片顯示，很可能剛完婚的新娘新郎連禮服都來不及換下，就揮舞國旗加入抗議行列。

這是黎巴嫩自2005年100萬人走上街頭抗議敘利亞長達近30年占領以來的最大規模抗議。在當年，政黨大體上主導輿論；但現在，所有政黨和政治人物成為眾矢之的且無一倖免。參與抗議人士出身不同教派、不同世代，他們對政治人物同仇敵愾並且要求政府下台。道路、學校、銀行、大學已關閉5天，國家陷入停頓狀態。

54歲餐廳老闆拉米（Rami）告訴獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）：「基督徒和穆斯林都走上街頭，這溫暖我心…後方什葉派和遜尼派人士都有，我們團結在一起。」

這還沒完，有一群抗議人士忘我地對著坐在車裡的嬰兒高唱兒童洗腦歌鯊魚寶寶（Baby Shark）。只見嬰兒淡定面對擊掌高歌的狂歡群眾。這首轟動全球且旋律不斷重複的兒歌現在儼然成為這場抗爭主打歌。

在擴音器放送的刺耳樂音中，遭逢嚴重經濟問題的民眾仍蜂擁上街苦中作樂，讓人分不清他們到底在進行抗爭，還是參與嘉年華會般的節慶活動。還有民眾將知名阿拉伯語分手歌曲混音重現，象徵他們要跟這個政府一刀兩斷。

旅外黎巴嫩人也沒有缺席，他們在全球知名地標以及黎巴嫩大使館前進行抗爭，對故鄉同胞團結相挺。

黎巴嫩除了面臨長期環境危機、水電短缺、破敗基礎建設、公共服務匱乏等問題之外，財富分配極不平均更令小老百姓怒不可遏。據總部設在貝魯特的「新聞報」（Al-Akhbar）報導，全國58%財富集中在最富有的1%人口手上，最窮的50%人口卻僅擁有不到全國1%的財富。

上傳推特的影片還可看到暗夜中，民眾在街頭抗爭的火光中開跳有「黎巴嫩國舞」之稱的民俗舞蹈狄布開（dabke）。推特用戶@miraaabdallah以阿拉伯文寫道：「如果不跳狄布開，這算哪門子革命？」

(中央社)