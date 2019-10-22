日本NHK公布有關皇室的輿論調查指出，有74%的民眾贊成有女皇，12%的民眾則反對。18到29歲的年輕受訪者中，贊成的占90%，可看出年輕世代較能接受女性天皇。

針對是否認可女皇的孩子繼承皇位後成為「女系天皇」之提問，71%的人表示贊成，13%的人表示反對。至於是否清楚女系天皇的意義，有42%的人表示「知道」，52%的人表示「不知道」，可看出日本民眾對皇室的制度並非十分瞭解。

有關天皇退位一事，有25%的人認為「應該制度化」，64%的人認為「應該每次看情形判斷」，只有3%的人認為「不應該讓天皇生前退位」。

日本皇室男性皇族少，未來皇位繼承恐有問題。針對「為了皇位的穩定繼承，是否應改變皇室制度？」之提問，有超過半數54%的人認為「應該改」，31%的人認為「不應該改」。

NHK9月28、29日針對日本全國18歲以上的男女做了一項隨機電話問卷調查，2790人當中有1539人回答，占55%。

(中時電子報)