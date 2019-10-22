網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨總統參選人韓國瑜19日在台南造勢，現場重現「國瑜夜市」，最終湧入10萬人，更有不少年輕身影被捕捉，洗刷「韓粉沒年輕人」說法。有正妹韓粉刊出自己挺韓照片，狠嗆「年輕人只是懶得理會1450的抹黑打壓」，直言明年票開出來一切真相就大白；網友情不自禁喊：「我岳父要換別人了……抱歉韓總」。

韓粉在臉書社團「韓家軍」發文：「看到最近好多挺韓的年輕直播主都站出來為韓總發聲！真的很開心！年輕人只是懶得理會1450的抹黑打壓，但我們都默默的等著哪一天的到來！0111全都會站出來挺韓總！」附圖則是自己現身會場挺韓的照片，包括與印有「台灣安全，人民有錢，瑜你同在」的飲料攤為合照，以及戴著國旗耳環、貼著國旗貼紙、揮舞國旗的照片。

文章一出，迴響熱烈，獲得近5000個讚、近500則留言與100次分享。其他網友紛紛回應：「唯一支持韓國瑜」、「要以正面的思想，大家一起奮戰不懈，革新中華民國，為下一代」、「年輕人默默力挺票投就好，畢竟綠廢青已滲入校園，表態有被廢青霸凌之風險，等韓總當總統後調整課綱，讓四維八德重新注入年輕人的靈魂，善良社會的風氣」。

此外，不少人將焦點放在這位挺韓美女身上，大讚：「好漂亮的女孩喔！謝謝妳站出來為韓國瑜加油」、「美女耶！」「我岳父要換別人了……抱歉韓總」。

(中時電子報)