網友討論時事議題。

香港反逃犯條例的始作俑者，港女命案凶嫌陳同佳，香港政府表示將讓陳嫌移送台灣送審，但蔡英文政府卻表態拒絕接受；這件事讓網友直呼韓國瑜終於在時事上「撿到槍」，認為蔡政府的反應簡直是心中有鬼，韓陣營好好打這個議題，簡直「要逆轉了！」

網友在PTT上發文表示，韓國瑜在數個月來連連吃虧的香港議題上，終於有一次撿到槍了！民進黨政府發了神經般無視刑法第三條，這波輿論完全贊成韓國瑜的看法，「要拉出一波20:0的攻勢完全不是問題」，而且只要民進黨政府阻止陳同佳來台的一天，韓就可以不斷攻擊、蔡不斷失分，「我大韓市長準備要逆轉了！」

不過也是有其他網友抱持反面看法，唱衰韓國瑜表示：「你是不是想太多，明天記者問一個是用司法題他就不行了」、「那草包即使撿到槍，他也不會用，問深入點馬上倒，爛泥是扶不上牆的，天性」、「我不認為這光頭有回答的智慧」、「這樣就撿到槍？你也太小看槍了」。

(中時電子報)