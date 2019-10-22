一名醫師因為熱愛路跑結識小花（化名），2人不僅跑上床，直到正宮某天掃地掃到小花寫給醫師情書「喜歡愛跟我洗澡的你」、「看不到你我會難受」、「滿腦子都是我裸體的畫面」，2人通姦的事才曝光，醫師娘提告後，新北地院法官判2人需賠償醫師娘45萬元，但刑事部分，因無2人性器交合證據，檢察官予以不起訴處分。

醫師娘指控，某天他在打掃家裡時，意外看到小花寫給丈夫一封情書，內容包括「看不到你我會難受」、「婚紗？趁我年輕plz（please，拜託）」，於是拿著這封書質問丈夫，這才知道2人都藉由路跑活動與特殊節日約會，2018年12月31日還一起搭客運到台中跨年，小花甚至在隔年1月寫生日卡片給丈夫，雙方在書信來往互稱「水某（台語，漂亮老婆）」、「老公」、「愛你的XX（周女名字）」，讓她氣得對兩人提告求償100萬元。

小花出庭時辯稱，2人雖在國內各地與日本路跑同住一房，但沒有發生任何性關係。

新北地院法官審理後裁定，2人行為已逾越普通朋友關係，判決須賠償醫師娘45萬元，全案仍可上訴。刑事部分，新北地檢署檢察官調查後，認為查到2人性器結合證據，昨予以不起訴處分。

(中時電子報)