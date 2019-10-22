網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

19日國民黨總統參選人韓國瑜台南造勢，現場不僅重現「國瑜夜市」，水萍塭公園最後大造勢更湧入10萬人。網友陪年邁父母到場挺韓，卻見老父因40多年沒唱國歌，唱完歌後感動拭淚，讓他不禁大喊：「讓我們一起把韓國瑜送進總統府，讓青天白日滿地紅再度讓全世界看到！」

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「今天陪爸媽去水萍塭公園，國歌唱完看到我爸在拭淚，我爸感動到哭了！！！他說40多年沒唱過國歌了，如今都快把國歌歌詞忘記了！身為中華民國的人民，讓我們一起把韓國瑜送進總統府，讓青天白日滿地紅再度讓全世界看到！」

文章一出，獲得約6000個讚、破500則留言與近200次分享。其他網友紛紛回應：「唯一支持韓國瑜」、「全家支持韓國瑜高票當選」、「61凱道，也是唱國歌唱哭了！」「我唱到一半忍住不哭……因為我拿麥克風，哭了會走音……唱完拭淚」、「我只有在學校時唱歌，9年前在高中學校唱的，畢業後都沒在別的地方聽到」、「終於可以大聲唱國歌，不必遮遮掩掩了」。

(中時電子報)