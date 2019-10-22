桃園區延壽街一棟7層樓大樓凌晨慘遭祝融，消防員獲報到場仍有多人受困屋內，情況危急，其中3樓起火戶簡家更已全面燃燒，消防員緊急救出8人，但35歲簡家大女兒已無生命跡象。

桃園區延壽街一棟7層樓大樓凌晨近1點發生火警，消防員獲報到場，3樓起火戶已全面燃燒，緊急進去救援，順利在側陽台救出簡家2女兒、3樓後陽台救出60歲的簡姓夫妻和30歲的大兒子，送醫並無大礙，但待在臥室的35歲簡家大女兒救出時已陷入昏迷，到院前已無呼吸心跳。

消防員二次搜索時，在樓梯間發現4樓的3名住戶，其中37歲朱女還抱著8個月大的王姓男嬰，3人輕微嗆傷，所幸送醫並無大礙。消防員指出，梯間會有煙囪效應，濃煙往上竄反而更危險，其他住戶都把家裡門關起來反而無礙。

消防人研判，起火點是在3樓住家客廳，燃燒面積約20平方公尺，損失金額估計約20萬元，確切起火原因仍待調查釐清。

(中時 )