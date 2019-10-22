國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅，昨天下午抵達嘉義縣新港奉天宮，有稻農遞上陳情書，直指公糧收購價格已8年沒調漲。此外，有名在地老農李政雄直言，民進黨讓他失望了，他說這輩子的選票都投給民進黨，「但這一次我要投給韓國瑜」。他也認為，這裡以前一片綠油油，這次恐翻盤。

韓國瑜昨到新港奉天宮參拜，也到大林鎮億鑫合作社參加座談，現場超過500位農民與會，不少農民高喊「韓國瑜凍蒜」、「韓總統」。韓國瑜也提及，他在西螺住了25年，在北農做了4年半，對農民特別有感情，如何讓農民得到合理的收入、待遇、價格非常重視。韓指出，現在很多問題，有些是結構性的，但有些則是人為可以做好的，將來政府一定要主動幫農民找通路，未來希望農漁產品出口占30％左右，農民對價格才比較有把握，農民不要暴利，只要正常價格。據中評社報導，李政雄表示，這裡過去綠油油，但這次大選可能因韓國瑜而翻盤。

該報導指出，李政雄表示，他這輩子的選票都投給民進黨，但民進黨讓他太失望了，這次他會把票投給韓國瑜。李也提及，現在民心在韓這邊，看到昨天的狀況就知道了，大家把希望寄託在韓身上。李認為韓國瑜很了解農漁民心聲，需要這樣的人來領導台灣。

韓國瑜昨天也有提及，未來一定要南北平衡、縮短貧富差距，南北雙引擎一起拉，帶動中台灣；尤其幾千年來都是以農立國，農民、漁民、勞工、庶民四大階層生活過得好，全台灣就都會好。

(中時電子報)