一名28歲的年輕女性長年在國外工作，生活作息正常，但每每吃午餐後，都會被「間歇性下腹痛」折磨、核彈級的腹痛讓她非常痛苦，國外醫生診斷她是得了「腸躁症」。就這樣痛了半年一點也沒轉，反而疼痛與日俱增，連吃止痛藥也沒用，最後結束國外工作回台灣就醫，才驚覺自己其實是「大腸癌第四期」。

ETtoday報導，收治病例的馬偕醫院大腸直腸外科主治醫師陳建勳指出，原本想以腹腔鏡手術切除腫瘤，但腫瘤實在太大，改以傳統的「腫瘤減積手術」，盡可能清除大腸、肝臟與腹膜上可見的腫瘤。

陳建勳說，除了手術外，還施以腹腔溫熱化學治療，以41~43度的化療藥劑在腹腔內循環灌洗，用高溫的物理傷害及化療藥劑殺死腹腔內、臟器、腹膜表層裡殘存的腫瘤細胞，手術完成花了約12至14小時。

最後患者在加護病房觀察2天就轉到一般病房，一週後順利出院。原本她是抱著「除此之外沒有其他辦法」的絕望心情與醫師配合，結果術後四個月就恢復健康，重返工作崗位，定期三個月回門診追蹤。

(中時電子報)