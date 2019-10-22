威廉王子十分「關切」哈利夫妻對負面關注的反擊行動

薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫婦在出訪非洲期間，接受了英國獨立電視台（ITV）專訪，大吐苦水，訴說身為英國王室成員在聚光燈下生活的殘酷現實，引發各界高度關注。

據雷達線上網（RadarOnline.com）21日報導，與王室親近的消息人士透露，劍橋公爵威廉對弟弟哈利與弟媳採取這類行動，對抗負面關注的做法不以為然。這位消息人士說，哈利夫婦對幾家英國媒體採取法律行動後，又接受這次專訪，令王室震驚透頂，認為他們簡直是「失控了」。

(中時電子報)