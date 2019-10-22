梅根哈利投王室震撼彈 威廉氣炸 09:212019/10/22 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 哈利王子（左）和另一半梅根（右）10月2日出訪南非約翰尼斯堡附近城鎮時，對「年輕人就業服務」（Youth Employment Services）成員發表談話的神情。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 威廉王子十分「關切」哈利夫妻對負面關注的反擊行動 薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫婦在出訪非洲期間，接受了英國獨立電視台（ITV）專訪，大吐苦水，訴說身為英國王室成員在聚光燈下生活的殘酷現實，引發各界高度關注。 據雷達線上網（RadarOnline.com）21日報導，與王室親近的消息人士透露，劍橋公爵威廉對弟弟哈利與弟媳採取這類行動，對抗負面關注的做法不以為然。這位消息人士說，哈利夫婦對幾家英國媒體採取法律行動後，又接受這次專訪，令王室震驚透頂，認為他們簡直是「失控了」。 (中時電子報) #哈利 #梅根 #英國王室 #凱特 #威廉王子 也許您會感興趣 推薦閱讀 謝了！梅根要搬新家 但不想當凱特鄰居 01:312018/11/20 國際 高高在上！梅根 凱特－英王室女成員的高跟密碼 02:302019/03/31 國際 驚聞被討厭！川普怨梅根難搞 15:392019/06/01 國際 贏定了！ 凱特這點梅根永遠比不上 00:302019/08/09 國際 就不甩！凱特威廉不守王室這規定 05:002019/09/13 國際 國際熱門新聞 德仁登基大典冒雨進行 小動作展現親民作風 - 國際 野心大想當王后！新婚3月泰王寵妃遭撤銷頭銜 - 名流 梅根哈利投王室震撼彈 威廉氣炸 - 國際 影》泰王梅開四度！空姐趴地變王后 - 國際 Google又曝光軍事基地！這國慘淪苦主逾10年 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。