巨乳女神超商「內衣外穿」 深V炸出渾圓雪球、人字深溝 09:232019/10/22 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Yumi.K外型甜美、身材火辣。(圖／翻攝自IG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 Yumi.K「內衣外穿」引暴動。(圖／翻攝自IG) 網路人氣嫩模「Yumi.K」外型甜美、身材火辣，受到不少粉絲追捧，常不吝於分享性感照的她，近日又曬出超商自拍，不過上半身看起來只穿一件內衣，大膽尺度讓男粉看了全暴動。 Yumi.K擁有G罩杯傲人身材，被封為「巨乳女神」，近日她曬出坐在超商沙發辣照，上身看似只穿超低胸「蕾絲內衣」，渾圓雪球根本包不住，八字雙峰更擠出清晰的「人字」深溝，火辣指數破表，讓男粉都激動不已，直呼「完全凍未條」、「胸前好3D」、「在店內直接露內衣，太猛了」。 正妹機上敞衣露罩 機組人員揪團看 (中時電子報) #Yumi.K 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑金夯 萊爾富推高端咖啡 04:102019/10/18 產業．科技 龔秀圓將阿嬤內衣 變外穿式馬甲 04:102019/10/18 地方新聞 前方女乘客露一條線 肉色風景掀暴動 20:332019/10/18 日常 新莊KTV歡唱後起衝突 互嗆開槍恐嚇逃逸 10:292019/10/19 社會 美女主播抬手彈出渾圓南半球 一轉身...美尻全看光 09:322019/10/20 娛樂 30年前小7廣告曝光 這一幕好崩潰 14:282019/10/20 日常 新莊清晨槍擊案 警方24小時內破獲 21:042019/10/20 社會 羞見女內衣扣爆裂 他問網：該幫扣嗎？ 12:042019/10/21 社會 深夜超商買飲料 結帳掏出這張..店員傻了 22:052019/10/21 社會 娛樂熱門新聞 余苑綺癌症復發擴散 余天崩潰痛哭：不管立委選舉了 - 娛樂 林瑞陽前妻50歲長這樣 帥兒曝一家高顏值合照網驚呆 - 娛樂 余苑綺直腸癌復發 他曝：老天不要開這個玩笑 - 娛樂 巨乳女神超商「內衣外穿」 深V炸出渾圓雪球、人字深溝 - 新聞 影后演戲15年不曾被認出！沒穿內衣取貨竟被外送員示愛：《俗女》很好看！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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