Yumi.K「內衣外穿」引暴動。(圖／翻攝自IG)

網路人氣嫩模「Yumi.K」外型甜美、身材火辣，受到不少粉絲追捧，常不吝於分享性感照的她，近日又曬出超商自拍，不過上半身看起來只穿一件內衣，大膽尺度讓男粉看了全暴動。

Yumi.K擁有G罩杯傲人身材，被封為「巨乳女神」，近日她曬出坐在超商沙發辣照，上身看似只穿超低胸「蕾絲內衣」，渾圓雪球根本包不住，八字雙峰更擠出清晰的「人字」深溝，火辣指數破表，讓男粉都激動不已，直呼「完全凍未條」、「胸前好3D」、「在店內直接露內衣，太猛了」。

(中時電子報)