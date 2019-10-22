資深媒體人鄭佩芬日前驚爆國民黨啟動「換連3.0」，為卡位2024備戰。遭國民黨痛批，鄭是「用不實的換連3.0言論，來詆毀國民黨和黨內同志」，並開除黨籍。這讓鄭佩芬非常不滿，在政論節目秀出曾任國民黨組發會副主委的證書，讓主持人劉寶傑大呼很大耶！之後，鄭再揭2004年「換連3.0」的深層內幕！

鄭佩芬日前在政論節目《年代向錢看》上表示，國民黨很難換柱2.0了，所以有傳聞指出，可能要啟動換連3.0！所謂的換連3.0，就是在2004年總統大選時，前總統馬英九沒有全力支持前國民黨主席連戰，因為馬陣營那時認為，如果讓連戰當選，連戰8年，接著親民黨主席宋楚瑜8年，等到馬英九時，馬就已經老掉了！所以連戰選不上，陳水扁頂多再做4年，4年後，2008就是馬英九。所以為什麼國民黨這群人沒有很認真為韓國瑜輔選，就是存著換連3.0的想法。一切為卡位2024年備戰。

不過，鄭佩芬這番言論，遭國民黨斥責以黨內高層自居，更以不實的「換連3.0」言論詆毀國民黨及多位黨內同志，遭國民黨考紀會開除黨籍！

對此，鄭佩芬昨在政論節目《關鍵時刻》上，直接秀出她在2004年擔任國民黨組發會副主委證書，指出自己那時就是輔選角色，這個經歷讓劉寶傑當場驚呼，組發會副主委很大耶！

鄭佩芬再表示，馬英九那時候在當台北市長，2004年馬快要任滿，然後馬覺得說，如果說連戰跟宋楚瑜兩人都大贏選戰話，輪到馬英九選時，已經從青年才俊變成老人，到時就沒有馬的機會。所以那時台北市副市長金溥聰最大目標，就是要送馬英九進總統府！

鄭佩芬指出，2004年連戰和宋楚瑜搭檔也有一些矛盾，連戰身邊人士認為連在北部比較強，所以濁水溪以北連負責；宋楚瑜在南部比較強，所以宋楚瑜陣營就負責南部。在選的過程中，當然就是兩邊互不搭嘎，但連宋認為已經快要贏了，所以兩邊人馬就保住局面不讓外面介入。

鄭佩芬再指出，金溥聰真的很聰明，金就和時任台北市勞工局局長鄭村棋就在電視台開了一個節目，鼓吹都兩個爛蘋果，就投廢票，提出「百萬廢票大聯盟」的主張，就在電視上不停的播。

鄭佩芬透露，當時國民黨是在野黨，馬英九台北市長的政治地位就是當時國民黨內最高的行政首長，馬英九就任命為總幹事，可是馬說市政很忙，遲遲都沒有請假輔選，到最後一個月才動手，選到最後，319槍擊案發生，那天晚上，馬英九立刻下令所有的輔選都停止，結果投票結果差了2萬多票，而廢票就高達33萬張廢票。國民黨認為說這些廢票都是自己的票！所以「換連3.0」是她發明的沒錯，但這件事情相信當時所有在場記者都知道。

(中時電子報)