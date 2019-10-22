香港反逃犯條例的始作俑者，港女命案凶嫌陳同佳，香港政府表示將讓陳嫌移送台灣送審，但蔡英文政府卻表態拒絕接受；這事件讓人直呼韓國瑜陣營終於撿到槍，民進黨在反送中議題上終於失分，但內政部長徐國勇昨日改口，表示陳嫌若入境台灣，一定會逮捕抓人，這讓名嘴陳東豪表示，之後會是誰撿到槍還不知道。

陳東豪在政論節目上表示，若陳同佳入進台灣後被抓，那麼問題才真正顯現，因為台灣方面要證明陳嫌的罪名需要證據，若非到台突發的「情緒殺人」，而是在香港就預謀、來台犯案後逃回香港，這種「預謀殺人」的犯案證據主要都在香港政府手中，而如何從香港政府取得文件，就成了關鍵。

國民黨陣營批評民進黨，表示民進黨不敢收陳同佳，是在放棄自己的主權、自己的司法管轄權；但反過來講，民進黨逮捕陳同佳，並要求香港方提供陳同佳在港的犯案證據，那麼香港敢給嗎？香港敢在文件上蓋章嗎？肯定不敢的，因為蓋下去就證明了台灣的主權、承認了中華民國的管轄權。

所以陳東豪認為，當民進黨政府接收陳同佳以後，整個事件將會大大改變，香港不敢提供資料、民進黨有了指責港府的理由，而國民黨則是兩面不是人，難道要跟民進黨一起指責港府嗎？當事件真正牽扯到主權問題以後，國民黨不一定會得到太多好處，「國民黨到底是撿到槍還是地雷？」陳東豪認為這不好說。

(中時電子報)