泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）今年7月才冊封34歲少將詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為妃子，是泰王睽違80多年來首度納妃，不過昨（21）日泰國王宮發布公報，指出詩妮娜「充滿野心」、一直想當王后，行為舉止不妥、「對國王不忠」，泰王已撤銷詩妮娜所有的軍銜和妃子頭銜。

綜合外電報導，泰王瓦吉拉隆功今年7月28日67歲生日當天，冊封年僅34歲的少將詩妮娜，是泰國王室1921年以來首度冊封王妃，隔月26日，泰國王室宮務處官網突然放上一系列詩妮娜著軍裝持步槍、或是著小可愛開飛機的照片，當中也不乏與瓦吉拉隆功的合照，照片超過60張，公開放閃，當時媒體報導說，兩人有長期的情侶關係。

沒想到新婚不到3個月，詩妮娜就被拔除頭銜。公報內容說，詩妮娜違反朝臣行為守則，對國王不忠，包括不尊重王室傳統，試圖與王后平起平坐，違抗國王王后，抨擊她不尊重君主制，在王室官員間引起衝突，讓公眾造成誤會。

(中時電子報)