台中市警局三分局日前邀請陳志勳牙醫診所院長陳志勳和員警座談，聊聊「口腔衛生與保健」的重要性。（台中市警局三分局提供／台中馮惠宜傳真）

害怕看牙醫是多數人的通病，即使是錚錚鐵骨的人民保母，一上看診檯也難免露出恐懼的眼神，台市政府警察局第三分局日前邀請牙醫師和員警聊聊「口腔衛生與保健」的重要性，鼓勵培養定期口腔檢查習慣，讓波麗士大人從「看牙恐懼症」中解脫。

三分局邀請陳志勳牙醫診所院長陳志勳和員警座談，陳志勳表示，全年無休的警察工作日夜顛倒，許多員警除了靠抽菸提神，也經常為趕著出勤用餐速戰速決，還冒著煙熱騰騰的食物就直接入口，這些舉動都讓員警成為罹患口腔癌的高危險群。

他指稱，許多人因為過去看牙醫的經驗或是本身個性等因素，而罹患輕重不等的「看牙恐懼症」，病入膏肓才肯求醫，導致民眾對於口腔癌常有快又急的錯覺。事實上，牙醫師均受過專業訓練，無論是「看牙恐懼症」抑或偵測口腔癌早期警訊，都可放心交由專業醫師進行診斷及治療。

陳志勳也鼓勵員警同仁，養成每半年定期做口腔檢查的習慣，除了洗牙、檢查有無蛀牙及牙周病外，更要檢查是否出現口腔黏膜病變，只要懷疑有口腔癌的徵兆，一定要儘快就醫，讓疾病防患於未然。

三分局分局長陳武康對於陳志勳院長百忙之中特別撥冗，為同仁的健康把關深表謝意，並鼓勵同仁定期找專業醫師檢查口腔，好好照顧自己的身體。

(中時 )