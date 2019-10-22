美國電視頻道CNBC報導，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，中國只因美國企業評論香港「反送中」示威就予以報復，「十分不恰當」。

美國職籃NBA休士頓火箭總經理摩瑞（Daryl Morey）本月推文支持香港反送中，還寫下「為自由奮戰。支持香港」的圖說。摩瑞後來刪除這則挺港貼文。

摩瑞發文後，中國拒播洛杉磯湖人與布魯克林籃網在中國的熱身賽，NBA則取消了許多球員的見面會。

CNBC報導說，蓬佩奧今天受訪時表示，「從外交政策觀點來看，我們認為，中國因為美企員工或顧客在美國行使基本自由，就攻擊美企，是十分不恰當的舉動」。

蓬佩奧還說：「我們覺得這沒道理。我們鼓勵各公司張大眼睛，確定總統川普對中國要求的那些互惠，都能真正拿到。」

CNBC也在訪談中詢問蓬佩奧，考量到中國的審查，美企該不該因為在中國賺取利益而受批評，蓬佩奧回答說：「聽好了，各企業都該自己做決定。」

「但我們過去幾週看到，北京的手已經伸進這些企業，竊取它們的智慧財產、強迫技術轉移，讓它們很難在中國替許許多多公司賺取利益，而這其實是我們老早就知道的事情。」

(中央社)