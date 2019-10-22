國民黨總統參選人韓國瑜與其國政顧問團20日發布觀光政策，規劃2028年讓該年度前來我國觀光人次達到2千萬。國政顧問團總召張善政今日進一步說明，表示藉由爭取陸客回流甚至進一步增加，乃至於改善基礎設施、觀光相關政府架構、事權分配，並確立地方特色，將可望達標。

張善政接受《POP撞新聞》訪問時表示，觀光人數要由2018年的1106萬增加到2028年的2千萬，一部分是靠陸客回流，最近幾年陸客一年來台人數才2、3百萬人次，大陸與日本關係不好，跟南韓之前有薩德問題，去日、韓卻都有七百萬人次，赴泰國更有高達一千萬人次，所以如果能讓陸客回流，再加上歐美日韓客人，8年衝到2千萬不是很困難的事情。這兩天蔡英文也會提出她的觀光政策，2030年來台觀光人次2千萬。但讓人好奇如果兩岸關係不和緩，這個數字要怎麼實現？

張善政還說，目前觀光收入才占我們gdp 4.4％，但世界平均10％，泰國高達18％，西班牙、法國超過20％，因此希望2028年達到8％以上。此外目前觀光局在交通部底下，這是因為早年要出門旅遊需要建設交通道路，但如今台灣鐵路、道路建設已趨完整，觀光需要轉而強調內涵、景觀與美食，這些不是交通部的事情，所以政府架構要與時俱進，目前觀光事務管理分散，森林遊樂區由林務局管理、國家公園由內政部管理，因此國政團提出成立觀光部，將觀光事權統一。此外光建設交通道路沒有內涵無法吸引人，因此規劃10大特色小鎮，百大休閒農村，建立旗艦景點，並將國內機場轉化為國際機場，迎接世界觀光客。

(中時 )