檢調偵辦潤寅涉嫌向國內14家銀行詐貸84億元案，昨再約談福懋越南廠經理王憲璋及新纖營業部部長李智剛2人到案，訊後以2人涉嫌違反銀行法、詐欺罪嫌重大，有串證之虞，晚間向法院聲押禁見。北院今早裁定2人羈押禁見，潤寅案迄今累計已有13人收押，2人通緝。
檢調懷疑，潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸84億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。
檢方目前已將台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂、福懋課長王博民、福懋前經理謝春發、福懋課長歐兆賢，星榮公司負責人蕭良政、潤寅秘書林亦如、潤寅財務莊淑芬、潤寅財務經理張力方和潤寅千金楊宇晨，以及疑似幫忙洗錢的水果行業者蕭炯桂11人聲押禁見獲准。
另潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦於潤寅案爆發前，就落跑出境至今，已遭北檢通緝。
(中時 )
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