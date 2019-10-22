日本《週刊現代》報導，日本天皇和皇太子出訪時的「待遇」無論是海外皇室的款待還是日本地方訪問時的接待，規格都大不相同，還有許多日皇獨享的特別待遇。

報導指出，皇太子出訪時，可使用羽田機場的貴賓室，專機的頭等艙內鋪著長毛地毯，還有椅背可以全倒的皮沙發。這些已是一般人難以經歷的VIP待遇，然而成為日皇後接受到的待遇更是高規格。

宮內廳記者指出，日皇出訪除了隨行的職員人數增加外，最大的不同是出訪國必定準備盛大的晚餐會，下榻處也大不同。現在的上皇、平成天皇明仁1998年出訪丹麥時，女皇舉辦了約144人的晚餐會，還請皇室專屬的日本廚師掌廚，主菜用的是由女皇夫婿親自獵的烤野鹿背肉，下榻的是18世紀建的宮殿，也是丹麥皇室的「夏季離宮」，宮殿內有數10個房間，周圍則是綠油油的庭園。

此外，日本皇族在日本國內移動時，西至大阪，東至仙台都使用新幹線，但日皇出訪時是包下整列新幹線，日皇夫婦和隨行的宮內廳職員乘坐頭等廂，宮內廳記者則乘坐其他的車廂。

東京車站內設有日皇專用的地下貴賓通道和貴賓室。(黃菁菁攝)

皇太子出訪時，通常是本人乘坐1節車廂加上前後各1節，共包租3節車廂。東京車站還準備了「貴賓通道」，日皇或皇太子搭車抵達東京車站時，站長會親自迎接並引導至地下的「貴賓通道」，這條長約100公尺的地下通道鋪著紅地毯，只有日皇、皇太子夫婦和國賓能用。車站內還有貴賓室「松之間」與「竹之間」，約20至30帖(榻榻米)大的「松之間」只有日皇夫婦能用。

皇太子到海外訪問時也是搭政府專機，但在國內訪問搭的飛機就與日皇不同，日皇可包ANA或JAL的小飛機，飛機直接停靠在貴賓室旁，但皇太子必須和一般乘客搭同一架客機的頭等艙，等一般乘客登機後，才從貴賓室搭全黑的專車前往登機。日皇夫婦到海外訪問時，依慣例是無需護照的，這也是特別待遇。皇太子等其他皇族出訪時，則會發行僅限來回單次使用的護照。

日皇到日本國內地方訪問時，各地方政府也是神經緊繃，通常要編列高額預算大大整修參觀和下榻的設施。皇太子訪問時，當地大多只是重新整修車道、除除草而已。皇室記者久能靖指出，天皇夫婦出訪時各地方還要特別留意飲食管理，1天的卡路里基本上要控制在1900kcal左右，要求比皇太子時嚴格。

相對的，日皇1年大概要批上千件的「上奏文書」，參加近100場的儀式、典禮，執行的公務比皇太子時增加許多。

(中時電子報)