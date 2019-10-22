港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳願來台投案掀波，台北市長柯文哲22日表示，人家要來投案也不要，看不懂民進黨在搞什麼鬼，他反問，如果換棄保潛逃的英籍商人林克穎，政府的態度又是怎樣？所以平常心就好，該怎麼辦就怎麼辦，不要搞東搞西，但柯也指出，民進黨會認為沒辦法繼續操作反送中話題感到很可惜。

陳同佳願來台投案，引發各界議論，柯文哲今早接受媒體堵訪表示，人家要來投案你也不要，看不懂民進黨在搞什麼鬼，他嘆了一口氣說，換林克穎的話，這樣政府的態度是什麼？所以有時候是這樣，平常心就好，該怎麼辦就怎麼辦，不要搞東搞西。

當被問及國民黨批民進黨不接受投案是要繼續操作反送中，柯文哲說，不操作很可惜啊。至於陸委會稱接受就陷入一中框架，他重申，人家要來投案就來，看不懂搞什麼，常常是這樣，選舉到了大家「抓狂起肖」。

外界認為陳佳同案讓國民黨參選人韓國瑜撿到槍，柯文哲說，有時候在想選舉可不可以早點結束，整個國家亂七八糟，不知道在幹什麼。

(中時 )