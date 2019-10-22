國軍行之有年，且「困擾」官兵與家長多年的休假時並須分組，定時向部隊回報動向的回報制度，2017年6月由國防部長馮世寬宣布廢除後，近來又悄悄的死灰復燃，因不依照規定回報，回營後必須面對部隊長官責難，經常引發不少衝突，而且也造成官兵與幹部間的鴻溝愈來愈深，再度引起官兵極大反彈。

不少國軍官兵近來向《中時電子報》反映，近來各級部隊又更嚴格實施休假回報制度，要求休假官兵，並須定時的交代自己身在何處?而且和誰在一起，讓官兵不勝其擾，紛紛抗議此舉嚴重影響自己的個人隱私。

這項被視為管理「草莓兵」的部隊管理機制，被前國防部長馮世寬認為，「成年人應該對自己行為負責」，因此下令在2017年6月予以廢除，當時引起一遍叫好之聲，不僅是幹部，基層士官兵也鬆了一口氣。

馮世寬認為，國軍為了掌握官兵休假動向，除了要求每日定時回報，還搭配留守幹部，打電話到家中抽查，這種「反向查詢」機制，可能會影響部隊凝聚力，長期來看，並非好事。希望官兵能對自己的行為負責，以維繫軍人榮譽感，並打造優質生活環境，吸引更多人投入軍旅。

未料換了部長後，「上行根本下不效」，各部隊幹部面對士官兵違紀事件不斷，還是默默地嚴格實施，雖然沒有懲處規定，但不回報的官兵回部隊後就必須面對責難與碎念，仍引來官兵反彈，私底下酸長官「現在是戒嚴嗎?還要一一回報動向?」外界甚至更批評，「乾脆比照小學生，發家庭聯絡簿算了。」「國軍到底是作戰部隊還是開幼稚園?」

軍官無奈透露，這也是很不得已的做法，雖說官士兵都是成年人，但也希望透過回報制度，掌握休假士官兵在營外的行為以及心理狀況，否則一旦觸法或違反紀律，自己可能也要面對懲處甚至負擔責任。

近年來國軍擔心形象問題，要求官兵出了營區也要有紀律，甚至許多父母也認為，當兵就是軍隊負全責，休假出狀況也是部隊的錯，但說白了，休假是個人時間，也必須擁有隱私空間，但幹部也非萬能，可以時時追蹤，這種父母也未必做得到的事，根本無法苛求部隊也得做到，只能說，現在部隊幹部真的比父母還要難為。

(中時電子報)