余苑綺5年前確診罹患直腸癌3期，歷經12次化療終於抗癌成功，未料才喜獲麟兒的她，竟傳出癌細胞已擴散到肺、肝，對此她曾在節目上透露，當初「拉血便」就是徵兆了，但第一時間卻當做得痔瘡治療。

余苑綺剛生下兒子就傳出直腸癌復發。（圖／中時資料照）

余苑綺2018年上節目《命運好好玩》，曾分享抗癌經過，原先有拉肚子症狀但卻不以為意，未料2、3周後竟開始拉血便，當時第一個念頭是得到痔瘡，但症狀持續未改善就到醫院做大腸鏡治療，竟確診罹患直腸癌1期，當下立刻開刀並取出癌細胞做進一步檢查，這才發現癌細胞已擴散到淋巴，也就此開始了化療治療，雖然一度抗癌成功，豈知上週才順利生下二寶後，卻傳出直腸癌復發，癌細胞擴散到肺部和肝臟。

余苑綺起初拉血便一度以為得痔瘡。（圖／命運好好玩Youtube）

至於余苑綺飲食正常，平時又熱愛運動和喝水，為何卻罹患癌症？根據《ETtoday》報導，醫師江坤俊在節目《醫師好辣》曾分析原因，基本上基因佔20%，環境佔80%，可是很多大腸癌病患，不僅非家族遺傳，生活習慣也很好，這時只能歸類為「偶發性」，也就是俗稱的「有時候就是命」。

(中時電子報)