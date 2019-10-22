引爆香港反送中事件的港籍殺人嫌犯陳同佳有意返台投案，卻遭陸委會拒收。對此，內政部長徐國勇昨天爆發「驚句」，「港人殺港人，而且最重要的被告人在香港，為何香港不審判？」徐國勇過去在「肯亞案」發言，跟北京爭搶「詐騙犯」。資深媒體人黃暐瀚說，什麼叫神打臉？這就是了。

2016年5月20日蔡英文總統就任前，因在肯亞涉電信詐騙案的台灣人被強押至中國大陸，民進黨立委以及名嘴們義憤填膺，認為喪權辱國，在立法院及政論節目大肆抨擊馬政府。當時，時力黃國昌也痛批「中國憑什麼把人帶到中國去！」名嘴周玉蔻也在政論節目痛批，無罪的台灣人被從肯亞擄到中國，這根本是發動戰爭，應該「把你的F-16開過去!」

2016年當時還是立委的徐國勇，上政論節目談肯亞案，也強調國際刑法上從來沒有一個國家會主張說「自己沒有管轄權我給你好了」，並強調「從來沒有」。

如今針對在台灣殺害懷孕女友裝在行李廂的陳同佳，徐國勇卻說只有犯罪地在台灣，以管轄權屬人主義來講，是港人殺港人，而且最重要的被告人在香港，為何香港不審判？徐更質疑這是在進行和大陸有關的政治操作。

資深媒體人黃暐瀚昨日說，「什麼叫神打臉？這就是了。」，早上我直播的時候還在說，去看看肯亞案的時候，是怎麼「爭」的？

黃暐瀚說，當時徐國勇講得很清楚：

1、全世界沒有一個國家會放棄「刑事管轄權」。

2、大家都會爭，想辦法要「搶」，沒有國家會放棄。

3、從來沒有國家放棄管轄權，「我給你好了」，從來沒有。

4、管轄權就是主權，放棄管轄權，就是放棄主權。

黃暐瀚最後酸「高清、無碼影片，有圖有真相、有影有感覺～」。網友留言「只有徐國勇能打敗徐國勇」、「打得好。雙重標準，雙重人格，是他們的共同特質。」、「暐瀚哥今天打臉證據多連發。🤣蔡總統下的雙標黨國精神已經持續進化中⋯⋯反送中反送台」、「邏輯姐的親叔叔無誤！錯的都是我們這些小老百姓~我們該出來道歉」、「這告訴大家～以後看到姑婆芋最好離遠一點」。

(中時電子報)