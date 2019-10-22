路透今天報導，美國商務部長羅斯21日在華府表示，第一階段美陸貿易協定不一定非在下個月最後敲定。但美國總統川普曾表示，他希望在11月的亞太經合會議（APEC）峰會上與大陸國家主席會晤時簽署該協定。

路透報導，羅斯試圖降低人們對陸美第一階段貿易協定將於下月完成的預期，他對福斯商業頻道表示，簽署時機不如達成「一個合適的協議」重要。

「協定必須是正確的，不一定非在11月簽署」，羅斯在福斯商業網路電視受訪時說：「更重要的是，當確切發生的時候，這是一個合適的協議。」

10月11日，川普與大陸副總理劉鶴在白宮宣布了初步的「第一階段」貿易協定，此前陸美雙方在華府進行了兩天的會談。

報導稱，此舉暫停了原計畫本月將實施的關稅上調，但有關該協議的最終細節幾乎沒有透露，川普曾表示，可能需要五星期時間來敲定協議細節。

他曾表示，他可能會在11月中在聖地牙哥舉行的APEC峰會上與大陸國家主席習近平會晤時簽署這份協定。

當被問及是否介意不在APEC峰會上簽字時，羅斯表示：「關鍵是要把我們簽署的每件事都做好。這是重要的元素。這就是總統所要求的。」

「媒體可能會對這天或那天的(具體日期)感興趣，但這不是重要的」，他告訴福斯商業網。

(中時 )