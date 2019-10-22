台灣的新鮮人普遍低薪，不少人羨慕國外的高薪，日前，一名網友在PTT上提問「在台北租屋工作，月薪 2 萬 5與在東京租屋，月薪 5 萬哪個相較起來更痛苦？」網友一面倒地選擇台北，因為物價較低，通勤費也比較便宜，但網友突破盲腸說，加上福利其實可以領8萬。

有名網友在PTT上提問，假設兩份工作都需要在外租屋，一份在台北，月薪台幣25K，另一份在東京，月薪台幣50K（約日幣180K），大家認為哪個更痛苦？貼文一出後網友一面倒地選擇台北，因為在東京物價實在是太高，通勤費也不便宜，50K的薪水要包吃包住和包交通，絕對會讓你如同活在地獄一樣。

不過也有網友突破盲腸表示，這是什麼比較啊？日本的起薪就不只50K，且加上日本公司提供的福利，月薪折合成台幣，加起來有近8萬的薪水，其實綽綽有餘了！因此，如果有機會應該是會選擇去日本吧？

(中時電子報)