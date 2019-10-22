香港人陳同佳2018年來台旅遊時犯下殺人罪行，近日香港政府指出陳同佳願意來台投案，卻遭民進黨政府拒絕。對此國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團張善政質疑，難道以後外人在台灣互殺我們都不管？

張善政今日接受《POP撞新聞》訪問時質疑蔡英文政府主張港人港審，那為何一開始卻又通緝陳同佳？如果要港人港審，難道以後外人在台灣互殺我們也都不管？陳同佳願意自首，卻懷疑他的動機，難道其他逃犯自首也要懷疑他們的動機嗎？蔡英文老是講主權，可以彰顯司法主權時又在拖拖拉拉，在中華民國土地犯的案子，中華民國就是有權來辦。

此外張善政昨日也在臉書發文指出，本案子不是對方「移送」、「引渡」，而是嫌犯「自願來台接受制裁」不需要什麼制度安排。所以民進黨政府鬼扯什麼港台尚未進行司法互助，什麼一中原則，都是胡說八道。我方已發布通緝令，所以陳同佳自願來，一下飛機，就可以逮捕交由檢方聲請羈押。香港人激烈反送中，陳同佳卻自願來台接受司法審判，可見我們的司法系統受到信任，明明是一個對國際證明我國法治與主權的大好機會，陸委會卻因政治計算而推託。

張善政還質疑，先前我國一再向英國請求引渡林克穎來台服刑，不惜進行跨海訴訟，為什麼陳同佳願意來台受審，法務部反而拒絕，到底是誰在讓司法政治化？說穿了，民進黨政府就是置刑事互助的司法人權不顧，只想政治化的操作「反送中」。蔡英文「反送中」也「反送台」，證明蔡英文棄主權，反人權，心中只有政權。

(中時 )