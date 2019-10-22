美國總統川普今天說，倘若繼續從商而非踏入政壇，就能賺進更多錢，當總統讓他的進帳足足少了20億至50億美元，但他說自己並不在乎，不過這番說法並無證據佐證。

川普告訴記者：「如果可以重新選擇，我會立刻做出相同決定，因為當你有錢，這根本不算什麼。」

不過，當前並無證據顯示川普成了總統後，損失了數十億美元。「富比世雜誌」（Forbes Magazine）3月報導，他的身價淨值維持在31億美元（約新台幣956億元），與去年相比並未縮水。

路透社報導，川普8月發表類似說法後，富比世雜誌寫道，「川普不可能損失30億至50億美元，因為他的收入遠不及30億美元」。

儘管川普的個人財富維持去年水平，然而比起其他商業大亨在財務方面紛受挫折，他名下的房地產控股公司表現較佳，反讓他在富比世全球富豪榜的名次飆升。

川普打破美國總統多年傳統，拒絕公布自己的所得稅申報表，並且挑戰國會和法院，想盡辦法隱藏他的財務狀況。

川普先前有意在佛羅里達州自家高爾夫球渡假村主辦明年6月的七大工業國集團（G7）高峰會，挨批想藉總統職務自肥，只得推翻這項決定，並對此表達不滿。

以房地產起家的川普在當選總統前，企業版圖還包括在全球經營渡假村。他上任後雖將多數家族事業交由兒女接手，卻未放棄所有權。

川普說：「無論損失20億或50億都沒差。我不在乎。」「我這麼做是為了國家，為了人民。」

(中央社)