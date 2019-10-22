印尼企業家翁俊民率團抵台訪問並考察投資環境，也在台中市政府國際事務委員會委員、前任駐印尼代表處大使張良任引薦下，與台中市副市長令狐榮達會晤，雙方交流經貿、投資、教育及文化等議題，期望擴大雙邊各項合作關係。

翁俊民率Mayapada集團董事王彰凱等人，與令狐榮達會晤，令狐榮榮達紹台中前店、後廠、自由港的投資環境及招商引資政策，他說，台中地理位置優越，更是台灣精密機械黃金縱谷，不僅就業人口超過30萬人、年產值9000億元，也是全球單位面積產值第一、密度最高的精密機械聚落。

令狐榮達說，台中觀光資源多元，除原有的自然與人文風光，持續推動觀光相關建設；另台中素有文化城美譽，文風鼎盛，全市擁有17所大學，對於各項文化活動推廣不餘遺力

，歡迎造訪台中。

祕書處指出，翁俊民出生於印尼泗水，是印尼總統佐科威對台特使，同時也是國立政治大學諮詢委員及客座教授。翁俊民於1998年創立國信銀行，至今集團業務遍及銀行、地產

、醫院、免稅店、媒體，是印尼頂尖企業家。

熱心公益的翁俊民，不僅成立基金會協助改善弱勢家庭經濟，非常關心健康、醫療等社會議題；更和比爾蓋茲雙方各捐1億美元資助印尼醫療保健相關計畫。

此外，捐贈台科大100億印尼盾(約兩千多萬元)，作為台科大印尼生獎學金及台科大與印尼日惹大學的合作研究經費，促進台印雙方學術往來，2017年榮獲台科大頒發名譽博士。

(中時 )