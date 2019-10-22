國民黨總統參選人韓國瑜日前前進台南和嘉義，舉行造勢大會，雖然會場是滿滿人潮，但韓黑和綠營的網軍都在譏諷，人沒有以前多，才幾千人而已。對此，管理臉書粉專「北韓-朝鮮經貿文化情報」的洪浩發文表示，他到現場看到的人數絕對比大家想像中的多，要民進黨不要吹口哨壯膽，他更指出，論魅力，韓國瑜絕對比前總統馬英九可怕！

洪浩於臉書表示，有朋友帶他去看韓國瑜的造勢。他人在現場看韓國瑜的造勢人數，絕對比很多綠營人士或朋友說嘉義的造勢場合只有2000人來得多，他認為，吹口哨壯膽對於綠營的選情沒有幫助。

洪浩指出，很多人簡單地把韓粉跟外省中高齡層掛勾，這樣的判斷是有問題的。個人認為在選票的計算上，不應該把韓粉等於所有的韓國瑜支持者，選舉不是再算誰的粉多，而是誰的票多。從現場人數來看，不是只有所謂外省眷村中高齡層，也有不少所謂嘉義鄉村的農工基層，也有尋常百姓。韓國瑜所說的庶民，基本上就是準備吸納所有對於2016-2020現況不滿者。吸納對現況不滿者，以庶民自況，對照屏東豪門出身的蔡英文，然後再把這四年的經濟狀況，還有每個百姓所遭遇的困境與怨念，套在蔡英文身上，這種做法綠營不得不防。

洪浩認為，國民黨向來是個不太會選舉的政黨，也缺乏魅力型領袖，從2000至2020，堪稱魅力型的領袖，也就只有馬英九跟韓國瑜。其他檯面上的人物，宮廷氣息太重，並無法與選舉擅長的綠營戰將一較高下。若干民代級的戰將雖然有，但在宮廷派的控制下，這樣的人很難出頭競選地方諸候，甚至是總統大位。

洪浩更認為，韓國瑜比起馬英九更為可怕，韓國瑜除了能夠牢牢吸納住外省系統的票之外，對於鄉村地方基層的選票（地方派系能掌握的那群），韓國瑜比起馬英九更具優勢。說到底，韓國瑜是國民黨唯一的土雞，甚至可以說是鬥雞，野放20年期間多在雲林鄉下，跟派系混在一起，其他號稱是大將級的比較多是吃飼料的，沒有遊覽車根本沒人來看。你去看過場子就知道，那根本就跟民進黨造勢的場子一模一樣，國瑜夜市還在，人潮還是一樣擁擠。不要跟我說同批人移動怎樣的，附近一台遊覽車都沒看到。

對於韓國瑜請假引發的爭議，洪浩直接表示，韓請假對極了，因為如果不請假，就會漸漸顯露出對於行政不擅長的那面，然後光是那群議員就可以殲滅韓國瑜。請假之後，切為選舉模式，那是他專長的，當然那些議員也沒辦法再打他，因此不可以再以九月份的狀態看他。雖然請假很好笑，也讓人非議，但他根本不在乎，他很清楚只有請假才能拿到更多的選票。

(中時電子報)