美國總統川普21日在華府表示，陸美為結束雙方貿易戰做出的努力進展順利。世界上最大的兩個經濟體儘管本月宣布了人們期待已久的貿易休戰，但仍在世界各地繼續就貿易和政治問題進行鬥爭。

路透報導，川普上周表示，他希望將在下月中簽署10月初宣布達成的陸美第一階段貿易協定。

「與大陸的協議磋商進展非常順利。他們想要達成協議」，川普在一次內閣會議前告訴記者，並強調了美國加徵關稅對大陸經濟的影響，「他們不得不達成一項協議……因為他們的供應鏈正在急轉直下。」

美國貿易代表萊海澤對記者表示，美國政府仍計畫在11月16-17日於智利舉行的亞太經合會議（APEC）前及時敲定第一階段協議，但他說仍有一些懸而未決的問題需要解決。

萊海澤稱，陸美副級別貿易磋商已於周一舉行，他和財長穆努欽將於周五與其中方官員進行對話。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛對該電視頻道表示，如果雙方磋商繼續順利進展，美方可能取消針對包括手機、筆記型電腦和平板電腦在內的大陸輸美商品加徵15％關稅的計畫。

報導稱，本月早些時候，美國政府擱置了將價值2500億美元的大陸輸美商品關稅從25％上調至30％的計畫。

過去15個月來，陸美兩國針鋒相對地互徵關稅，擾亂了金融市場，並嚴重拖累了全球經濟增長。

國際社會要求陸美彌合分歧的壓力越來越大。

國際貨幣基金組織（IMF）上周預測，受陸美貿易戰及全球其他貿易爭端拖累，2019年全球經濟增速將放緩至3.0％，為10年來的最慢。

儘管川普政府的重要官員正在努力與北京方面達成一項貿易協定，但也有官員繼續在其他問題上打擊大陸，這讓人懷疑川普政府在協調其對陸政策方面到底做得如何。

美國國務卿蓬佩奧周一表示，大陸對美國企業就香港抗議活動發表評論進行報復是「完全不合適的」。

雙方貿易磋商的積極進展也沒有阻止大陸尋求對美國實施24億美元的報復性制裁，因後者未執行世界貿易組織（WTO）對一起追溯至歐巴馬執政時期的關稅爭端的裁決。

世貿組織爭端解決機構（DSB）實際上在8月中為北京尋求補償性制裁開了綠燈。美國當時表示，它不認為世貿組織的裁決是有效的，法官們「在這場爭端中適用了錯誤的法律解讀」。

美國駐WTO代表團表示，大陸仍是WTO補貼協議的「一貫違反者」。華府和日內瓦的美國官員沒有進一步置評。

(中時 )