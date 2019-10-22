國民黨主席吳敦義確定列入藍不分區立委安全名單，台北市長柯文哲22日被問到怎麼看這件事時，他哈哈大笑後說：「我要忍住不能講。」

國民黨不分區立委提名作業將啟動，據了解，吳敦義確定進入不分區安全名單。柯文哲今被問到對此事看法時，大笑了幾聲後，問排第幾？接著搖頭不說話，媒體問搖頭的意思什麼，柯回說：「我要忍住不能講。」

有媒體追問吳敦義列入不分區安全名單是否是自肥？柯文哲則再次回答：「我要忍住。」

(中時 )