評吳敦義列不分區安全名單 柯：我要忍住不能講 10:142019/10/22 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲22日接受媒體堵訪。（張立勳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義確定列入藍不分區立委安全名單，台北市長柯文哲22日被問到怎麼看這件事時，他哈哈大笑後說：「我要忍住不能講。」 國民黨不分區立委提名作業將啟動，據了解，吳敦義確定進入不分區安全名單。柯文哲今被問到對此事看法時，大笑了幾聲後，問排第幾？接著搖頭不說話，媒體問搖頭的意思什麼，柯回說：「我要忍住不能講。」 有媒體追問吳敦義列入不分區安全名單是否是自肥？柯文哲則再次回答：「我要忍住。」 (中時 ) #不分區 #安全名單 #安全 #吳敦義 #名單 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－要做到多安全 才算安全 04:102019/10/18 產業特刊 蔡壁如證實列不分區安全名單 進立院帶兵 09:222019/10/18 政治 郭台銘任不分區 蔡壁如：排第8-第10位 14:382019/10/18 政治 呼應韓修法保障非典型勞工 藍委要求外送員應加入工會 14:192019/10/18 政治 蘇嘉全之亂 阿扁一語道破問題癥結 21:162019/10/18 政治 中山分局拍宣導短片 加強銀髮族交通安全觀念 21:492019/10/19 社會 韓遭砸蛋 吳敦義：沒人格的事情 11:412019/10/20 政治 不民主不進步的不分區名單 04:102019/10/21 時論廣場 改變參選2020決心？王金平反問：何時改變過 13:402019/10/21 政治 國民黨中央助選團光復節誓師 「忍痛割愛」管中閔 19:332019/10/21 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓蔡出現驚人變化？ 網：穩了 - 政治 請假對了！唐湘龍：去年的韓國瑜回來了 - 政治 超級正妹現身挺韓 網：岳父要換人了！ - 政治 40年沒唱國歌！父女相擁痛哭：韓國瑜一定要當選 - 政治 反送中讓蔡撿到槍！李艷秋揭殘酷五事實喊：炸膛了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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