觀旅局21日為轄內觀光遊樂業者舉辦旅遊安全講習及大量傷病患緊急救難救護訓練，建立觀光遊樂業從業人員之旅遊安全認知。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

觀旅局讓相關人員熟悉緊急救難救護流程，俾利於發生緊急事件時能提供遊客迅速優良的救難與救護品質。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

安全是旅行過程中最需重視的一環，如何讓遊客都能「快快樂樂出門，平平安安回家」，為中市府與觀光遊樂業者之首要任務。中市轄內有麗寶樂園、東勢林場遊樂區兩家觀光遊樂業者，提供全台民眾最佳的休閒遊憩場所。

中市府觀光旅遊局長林筱淇表示，為了讓遊客玩得安心與放心，21日特為轄內觀光遊樂業者舉辦旅遊安全講習及大量傷病患緊急救難救護訓練，以建立觀光遊樂業從業人員之旅遊安全認知，並提升其在發生大量傷病患時的緊急應變能力。

林筱淇指出，除邀請交通部觀光局為業者講解旅遊安全相關法規外，為使觀光遊樂業從業人員提升於發生大量傷病患時之緊急救難應變能力，該局特委託中國醫藥大學附屬醫院急診部黃錦源醫師進行大量傷病患緊急救難演習教育訓練，並透過情境應變模式的桌上型演習來測試溝通協調是否順暢、及能否成功解決問題完成任務，。

另在麗寶樂園大摩天輪前舉辦實地演練，藉由實兵演練了解業者實際運作時所面臨的困境及應變計劃執行上的困難，透過現場實地演練檢討找出改善方法，讓相關人員熟悉緊急救難救護流程，俾利於發生緊急事件時能提供遊客迅速優良的救難與救護品質。

麗寶樂園是全國知名主題性複合式渡假中心，結合教育、購物、餐飲、住宿、娛樂和觀光休閒功能，探索樂園及馬拉灣水陸主題樂園、福容大飯店、OUTLET MALL、國際賽車場、臺灣最大摩天輪-天空之夢，一直以來是民眾選擇出遊渡假的好去處。

東勢林場遊樂區則有「中部陽明山」的美稱，森林浴場為林場的主題特色，也是民眾賞螢、賞楓的好地方，為了提供前來遊玩的遊客有一個安心、放心的遊憩場域，觀旅局除了每年定期或不定期辦理上、下半年聯合督導檢查，會同市府各主管機關督導檢查轄內觀光遊樂業之旅遊安全維護、觀光遊樂設施維護管理、環境整潔美化、遊客服務等事項。

今年還特別爭取交通部觀光局的補助，舉辦上述2家觀光遊樂業旅遊安全講習及抽查兒童遊戲場設施、非固定式機械遊樂設施安全健檢及檢核，以全面提升本市旅遊安全品質。

觀旅局強調，對於遊客的旅遊安全會做到最嚴格的把關，為遊客建構安全的旅遊環境，也同時提醒民眾，請遵守服務人員的指示，正確使用遊樂設施。

(中時 )