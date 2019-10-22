警方獲報趕往處理立即通報救護車將兩人送醫，兩人都是頭部及手部擦挫傷，幸無生命危險。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

「逆向行駛」被網友稱是馬路新三寶之一，台中市21日上午8點30分發生一起驚悚車禍，74歲林姓阿伯騎乘機車大辣辣逆向騎在中清路上，此時另輛由24歲莊女騎乘的機車沿著進化北路順向右轉到中清路上，兩車就在路口一間店家前撞個正著，對撞當下兩騎士頭戴安全帽碰觸後，兩輛機車隨即彈開連人帶車摔到地，幸好經報警送醫兩人都沒有生命危險。

這起事故發生在21日上午上班交通尖峰時段，整個過程也被店家裝在騎樓的監視器全都拍下，畫面中只見兩輛機車車頭正面對撞後，頭戴安全帽的兩人面對面撞上，接著兩輛機車瞬間彈開後雙雙連人帶車摔倒在地，由於幾乎是在沒有防備及煞車下對撞，兩人倒地後明顯受到驚嚇久久法起身。

警方獲報趕往處理立即通報救護車將兩人送醫，兩人都是頭部及手部擦挫傷，幸無生命危險，警方進一步追究肇事及釐清事故原因，初步兩人酒測值皆為零。

警方呼籲民眾，民眾駕駛車輛於道路中行駛應遵守行車方向，避免因貪圖一時方便不依行車秩序，而造成行車安全問題。依道路交通規範，汽機車駕駛人，不按遵行之方向行駛者，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

(中時 )