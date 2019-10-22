陸媒《環球時報》今天報導，正當台灣進入大選季，一部以國民黨時期白色恐怖為背景的驚悚片和一部重現國民黨參選人韓國瑜當年在立法院暴打同僚陳水扁的政治劇接連上映。這些對藍營帶有負面影射的影視作品，令人質疑提供補助的民進黨當局大搞「文化助選」。

《環時》引導新加坡《聯合早報》21日報導稱，改編自2017年同名驚悚推理電玩的電影《返校》自9月20日上映，在台灣引發對白色恐怖歷史的爭論。由於電影政治色彩強烈，有民眾質疑稱，《返校》在台灣選舉前幾個月的敏感時機上映，似乎在含蓄提醒選民國民黨的「歷史罪責」，企圖影響選情。

緊接著11月，台灣首部政治劇將在國際線上影音串流平台網飛播放，「進一步加深外界對近期影視作品『頻打藍』的印象」。

據了解，《國際橋牌社》預計拍攝八季，首季聚焦台灣民主轉型關鍵的1990年至1994年，其中一幕重現高雄市長韓國瑜1993年出任立委時，為了榮民預算而與當時同為立委的陳水扁發生肢體衝突。

事實上，台灣多年來拍攝過不少帶有政治色彩的電影，一些被綠營加以利用攻擊對手。

今年的《返校》和《國際橋牌社》更被認為民進黨在進行「文化助選」，在大選前3個月的關鍵期，企圖影響選情。值得一提的是，兩部片子都獲得民進黨當局的補助，其中前者獲得台文化部1600萬元（新台幣，下同）補助。在電影上映前一天，文化部長鄭麗君特別呼籲支持者前去觀看。《國際橋牌社》則獲得3000萬元補助。

研究政治傳播的銘傳大學傳播學院院長倪炎元在接受《聯合早報》採訪時稱，影視作品的創作者在創作當下未必有抹黑或攻擊的動機，「但只要劇情能產生對某個黨有利的政治效應……你不能怪人家拿這個話題來打你

面對民進黨當局的做法，韓國瑜日前曾與青年包場觀看《返校》，結果又引來綠營「把《返校》當極權惡霸漂白水」的批評。動不動就把文化事件轉為政治資本，堪稱綠營的拿手本事，這部電影因此與正在進行的2020年大選產生了關係，國民黨尤其是韓國瑜可謂「躺著也中槍」。

(中時 )